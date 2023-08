Robert Plant in concerto a Bari: le limitazione al traffico

Il prossimo 1° settembre, sulla rotonda in via Paolo Pinto, nei pressi della Fiera del Levante, si terrà il concerto di Robert Plant, icona del rock e frontman dei Led Zeppelin, con il progetto “Saving Grace”, che lo vede sul palco insieme a Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro). SOno attese circa 2500 persone.

L’importante evento, serata finale della XIX edizione del Locus Festival, è parte della sesta edizione della Festa del Mare, il cartellone di eventi per l’estate barese promosso dalla Regione Puglia – Assessorato al Turismo con PugliaPromozione e Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il Comune di Bari.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha predisposto, con apposita ordinanza, le seguenti limitazioni al traffico:

Dalle ore 5.00 del giorno 27 agosto 2023 alle ore 12.00 del giorno 2 settembre 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sul piazzale Vittorio Emanuele III

Dalle ore 5.00 del giorno 1 settembre 2023 alle ore 6.00 del giorno 2 settembre 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

1. è istituito il divieto di fermata su via P. Pinto, ambo i lati, tratto compreso tra lung.re Starita e l’ingresso veicolare dell’ex parcheggio di Eataly;

2. è istituito il divieto di transito veicolare su via P. Pinto, tratto compreso tra lung.re Starita e l’ingresso veicolare dell’ex parcheggio di Eataly;

3. istituito il divieto di transito ai veicoli con portata superiore a t. 3,5 sul lungomare Starita, via Adriatico, via P. Pinto e via U. Giordano, eccetto ai mezzi al servizio della Bass Culture s.r.l.;

Il giorno 1 settembre 2023, dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze:

1. è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: a. via Verdi, esclusivamente per tutta l’area di sosta antistante i civici 52/B e 54, eccetto i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte munite di regolare contrassegno per disabili ex art. 188 C.d.S.; b. piazzale V. Triggiani, eccetto per i mezzi AMTAB e gli stalli di sosta contrassegnati;

2. è istituito l’obbligo di direzione obbligatoria a destra su via Adriatico in prossimità dell’intersezione con la via Mogadiscio per i veicoli che provengono dal lungomare Starita (lato CUS BARI);

3. è istituito l’obbligo di direzione obbligatoria a sinistra sul lungomare Starita in prossimità dell’intersezione con la via Marconi;

4. è istituito il divieto di transito eccetto residenti e frontisti, sulle seguenti strade: a. lung.re Starita, tratto compreso tra via Marconi e via Adriatico; b. via Skanderbeg Castriota, tratto compreso tra via Marconi e il lung.re Starita; c. via Adriatico, tratto compreso tra via Marconi e il lung.re Starita;

Dalle ore 14.00 del giorno 1 settembre 2023 alle ore 6.00 del giorno 2 settembre 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata e il divieto di transito sulla via U. Giordano.

VARIAZIONI DI PERCORSO AMTAB LINEE 2/, 22, 27, 42 E 53 E ATTIVAZIONE SERVIZIO AREE DI SOSTA

Per consentire lo svolgersi dell’evento, coerentemente i provvedimenti adottati dalla Polizia locale per il traffico e la sosta, l’Amtab ha previsto da inizio servizio del primo settembre alle ore 6.00 del 2 settembre e comunque sino al termine delle esigenze, che i bus delle linee 2/, 22, 27, 42 e 53 effettuino le seguenti variazioni di percorso:

Linea 2/ in direzione Via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus in partenza dal capolinea percorreranno via Di maratona, svolteranno a sinistra per via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, Piscine Comunali

Linea 22 in direzione via Torre di Mizzo: i bus in partenza dal capolinea percorreranno via Di maratona, svolteranno a sinistra per via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, via Verdi con ripresa del percorso ordinario;

Linea 27 in direzione via Camillo Rosalba (Parco Domingo): i bus in partenza dal capolinea percorreranno via Di maratona, svolteranno a sinistra per via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, Piscine Comunali;

Linea 42 in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus in partenza dal capolinea percorreranno via Di maratona, svolteranno a sinistra per via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in corso Vittorio Veneto, svolteranno a sinistra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, Piscine Comunali;

Linea 53 in direzione Via De Blasio (S. Paolo): i bus giunti in viale Orlando, svolteranno a sinistra per corso Vittorio Veneto, effettueranno l’inversione di marcia sul piazzale Triggiani (Ingresso Orientale Fiera), corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, via Verdi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Verdi proseguiranno sulla stessa sino a svoltare per via Di Maratona, a sinistra per via Portoghese, viale Orlando, a sinistra per corso Vittorio Veneto, effettueranno l’inversione di marcia sul piazzale Triggiani (Ingresso Orientale Fiera), corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, via Napoli con ripresa del percorso ordinario.

N.B. Saranno effettuate tutte le fermante presenti lungo le suddette variazioni di percorso.

AREE DI SOSTA

Per l’occasione la Società Bass Culture Srl organizzatrice dell’evento ha richiesto l’attivazione delle seguenti aree di sosta circostanti la Fiera del Levante: via Verdi 1 (compresa tra via Accettura e prima traversa via Accettura) attrezzata con barriera e via Verdi 2 (compresa tra via Verdi, via Accettura, via Pola). Il servizio sarà espletato con le seguenti modalità:· venerdì 1 settembre 2023 dalle ore 7.30 alle ore 24.00

· le aree di sosta potranno essere utilizzate solo dai possessori di contrassegno da esporre sul cruscotto all’interno del veicolo per successiva verifica

· il personale di servizio consentirà l’accesso previa lettura del QR-code visualizzabile sullo smartphone dell’utente.

ORDINANZA PUBBLICA SICUREZZA

In considerazione del notevole afflusso di spettatori, a seguito di opportuna valutazione, la Polizia Locale ha ritenuto necessario adottare un apposito provvedimento al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, onde tutelare i diritti delle persone di partecipare all’evento senza timori per la propria e per l’altrui incolumità.

A fronte di ciò è stata adottata l’ordinanza che vieta a partire dalle 14.00 del primo settembre e fino a due ore dopo la fine del concerto previsto, nel perimetro disegnato dalle seguenti vie: via Paolo Pinto, Lungomare Starita (da via P. Pinto a via Marconi), via G. Marconi e via Adriatico (da via Marconi a via P. Pinto), nonché sulle vie Umberto Giordano e sulla stessa via P. Pinto:

– per chiunque, compresi gli esercenti qualsiasi attività commerciale, di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica munite di tappo;

– per qualsiasi individuo di detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– per qualsiasi soggetto non autorizzato di accedere all’area direttamente interessata dall’evento, come delimitata da transenne e punti di filtraggio, con zaini e/o sacche e/o borsoni et similia, che potrebbero consentire il trasporto in modo occultato e l’introduzione non autorizzata di bevande contenute in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e/o in bottiglie di plastica con il tappo, nonché di spray al peperoncino e/o urticanti;

– di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale.

A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n. 689/81.