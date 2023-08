Sparatoria a Taranto nella notte, un ferito. Indagini in corso

Un uomo è stato ferito in modo non grave, con un colpo di pistola a un gluteo, durante una sparatoria avvenuta ieri sera a Taranto nel rione Tamburi all’incrocio tra le vie Orsini e Buonarroti. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata e dopo le medicazioni sarebbe stato già dimesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire all’autore o agli autori del ferimento e accertare il movente.