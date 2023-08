Su auto rubata non si ferma all’alt della polizia: caccia al ladro

Attimi di tensione questa mattina a Carbonara, davanti all’ospedale Di Venere. E’ stata segnalata la presenza di un’auto rubata e la polizia è corsa sul posto. Ha intimato l’alt al conducente della vettura, che però non si è fermato. La polizia, come da procedura, ha sparato colpi in aria. L’uomo è sceso dall’auto ed è fuggito. Nei momenti concitati dell’inseguimento un poliziotto ha riportato una contusione. Al momento l’uomo che era a bordo dell’auto rubata è ricercato. L’episodio di questa mattina non è collegato alla sparatoria avvenuta pochi giorni fa durante un concerto in piazza.