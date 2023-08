Bari, in via Antonio De Ferraris cassonetti pieni da giorni

Cassonetti rotti e pieni di rifiuti da giorni, ma nessuno li svuota. Accade a Bari, in particolare in via Antonio De Ferraris, nel Municipio 2. A denunciare una situazione che va avanti ormai da oltre una settimana sono Onofrio De Giglio, coordinatore Fratelli d’Italia Bari e Antonella Lella, vice coordinatrice per la città di Bari, fortemente preoccupati per le condizioni in cui verte la zona, in cui, oltre ai cassonetti, giorno dopo giorno, anche la strada si riempie di rifiuti.

“Già dieci giorni fa i cittadini ci avevano inviato foto su quest anomalia – spiegano – ma attualmente la situazione risulta ancora grave. Cassonetti rotti, immondizia sparsa ovunque e che soprattutto non viene prelevata. Avevano già denunciato sperando di smuovere la situazione pensando che avrebbero pulito, ma alle 9 di questa mattina i bidoni erano ancora pieni. Ci chiediamo come mai, alle 9, i bidoni siano ancora in quelle condizioni. Chiediamo al più presto un intervento, lo vogliono i cittadini che meriterebbero di vivere in una situazione più igienica e che possa essere sinonimo di ambiente sano e salutare, cosa che oggi non è” – concludono.