Deloitte, partiti i lavori per nuova sede a Bari: si cerca personale

Ieri sono partiti i lavori per la nuova sede a Bari di Deloitte. La multinazionale specializzata in servizi di consulenza occuperà lo spazio che fino al 2020 ha ospitato Eataly e che da allora è rimasto abbandonato. Si tratta di uno spazio complessivo di 8mila metri quadri con almeno 800 postazioni. Il lavori termineranno il 31 marzo 2024 ma la multinazionale ha iniziato con le assunzioni: da giugno 2022 al 31 maggio 2023 sono state più di 450 le persone assunte. A partire da luglio 2022, Deloitte si è infatti impegnato nell’assunzione, presso la sede di Bari, di 1.000 nuovi talenti interessati a sviluppare le proprie competenze e a poter contribuire alla trasformazione digitale del Paese.

Questo nuovo progetto – spiega la Deloitte – parte da Bari e “prevede l’inserimento di giovani talenti, laureate e laureati, diplomati e diplomate, che abbiano voglia di contribuire alla trasformazione digitale del nostro Paese, mettendosi in gioco e intraprendendo un percorso professionale stimolante, attraverso una formazione di alto livello e un approccio al lavoro e alla specializzazione innovativi. Sviluppo di competenze e un’esperienza in un contesto internazionale in cui le proprie ambizioni sono in equilibrio con la vita quotidiana sono alla base di questo nuovo modo di lavorare e di vivere l’esperienza Deloitte: questo è il NextHub, che nasce come parte integrante del Network Deloitte e che sarà caratterizzato un forte legame con il territorio”.

Sono tantissime e svariate le figure professionali richieste: si cercano infatti professionisti che si occuperanno di cyber security e controllo dei rischi. E poi internal controller, analisti, consulenti, manager e senior manager, revisori ed esperti della comunicazione. Le candidature sono online sul sito ufficiale della multinazionale così come sui maggiori siti di ricerca personale. Gli annunci sono rivolti a candidati con esperienza, ma anche a giovani da formare. Quindi sia a profili Stem (laureati in settore di economia, scienze, tecnologie, ingegneria e matematica) sia a diplomati.