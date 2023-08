Pesticida nelle patate, ritirato lotto dagli scaffali

Rischio chimico, richiamate dagli scaffali le patate “novella” del marchio Selenella per la possibile presenza di un pesticida. Ad annunciarlo è il ministero della Salute evidenziando che è stata rilevata la presenza della sostanza attiva Fosthiazate, pertanto il prodotto, in particolare il lotto 26-06 venduto in confezione da 1,5 chili, non è idoneo al consumo.

Il Fosthiazate è un nematocida utilizzato per contrastare i piccoli vermi e autorizzato con un limite massimo di concentrazione (0,02 mg/kg) nel trattamento delle patate. In questo caso però la concentrazione riscontrata sul lotto è risultata più elevata. I consumatori sono invitati dunque a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita dove saranno rimborsati.