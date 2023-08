Volo Ibiza-Bari in ritardo, Ryanair offre 4 euro: “Manco per l’acqua”

Il volo fa cinque ore di ritardo rispetto alla programmazione prevista così, la compagnia aerea decide di offrire 4 euro per il disagio, ottenendo però la reazione dei passeggeri. È accaduto su un volo partito da Ibiza per Bari, arrivato a destinazione per via di un guasto. Il video delle proteste da parte dei passeggeri a bordo è diventato subito virale sul web. “Con 4 euro ad Ibiza non compro manco l’acqua” – ha commentato un passeggero nel tentativo di sdrammatizzare una situazione non facile da sopportare dopo ben cinque ore di ritardo.

Foto screen video Tik Tok