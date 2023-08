Al mercato non accettano pagamenti con pos: “Qui siamo a Bari”

La denuncia arriva direttamente da una cittadina: nei mercati rionali non accettano i pagamenti con il Pos. La donna barese si rivolge quindi direttamente al sindaco Antonio Decaro perché possa fare maggiori controlli non sono sull’illecito ma anche sull’insolenza di alcuni commercianti. “Dottor Antonio Decaro – scrive – le chiedo gentilmente di fare maggiori controlli ai mercati rionali (soprattutto quello di Japigia, quello nuovo, coperto) in merito al pagamento dei pos. Non è possibile trovare una gran quantità di commercianti che, se non spendi più di 5€/ 10€, dicono chiaro e tondo di non ‘voler’ accettare pagamenti con bancomat.

Lo trovo ignobile e incivile – continua la cittadina. Questo disservizio accade sempre (e dico sempre) essenzialmente con i pescivendoli e lo dicono apertamente. Se si fa notar loro che la legge non lo permette si fanno la risatina e rispondono in dialetto “signora, che qui a Bari stai! La legge! Che cosa ce ne facciamo della legge?”. Per lavoro mi reco spesso a Verona, Milano e Torino e mi capita di acquistare cose anche di soli 2€ presso i bancarellai del posto e non hanno il benché minimo problema a far effettuare pagamenti con carta. È possibile, per cortesia, avere più controlli per far rispettare la legge? Diversamente la prossima volta chiamerò il 117 ma credo che questa sia davvero una perdita di tempo ed una sconfitta per una città che vuole emanciparsi e guarda al futuro”.