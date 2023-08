Bari, smarrito gatto in zona Mungivacca: “E’ sordo, aiutatemi”

È stato smarrito un gatto in zona stazione Mungivacca Bari: è un maschio e sordo, è tutto bianco, ha collare nero con numero di telefono. “Chiunque lo vedesse mi chiamasse per favore siamo in pensiero, non è abituato a vivere per strada. È castrato e microchippato”, scrive la padrona Giusy che chiede di contattarla al 3277145722. Il gatto è scomparso dall’8 agosto.