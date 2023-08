Il Bari dura un tempo, il Cittadella ci crede: 1-1 al ‘San Nicola’

Il Bari non riesce a bissare la vittoria di Cremona e deve accontentarsi di un pareggio interno contro il Cittadella. La squadra biancorossa disputa un buon primo tempo mettendo in difficoltà la squadra di Gorini con diverse giocate in velocità che vedono Sibilli assoluto protagonista.

Come spesso accade alla squadra di Mignani, nel secondo tempo i galletti cercano di gestire la gara invece di cercare il raddoppio. Il Cittadella ci crede e, nonostante la buona opposizione della difesa barese, riesce a trovare il gol per un pareggio meritato. Ora la ‘palla’ passa a Polito chiamato a completare l’organico nelle ultime ore di mercato.

SCELTE INIZIALI: Dare continuità alla vittoria di Cremona per trasmettere maggior fiducia ad una tifoseria che attende che l’organico venga finalmente completato nelle ultime ore di calciomercato. Con queste motivazioni, il Bari di Michele Mignani scende in campo allo stadio ‘San Nicola’ per la terza giornata di campionato. Avversario di turno, l’ostico ed imprevedibile Cittadella di mister Edoardo Gorini.

Per la sfida ai veneti, mister Mignani recupera Di Cesare e Maita, di rientro dalla squalifica. Prima convocazione in biancorosso per il nuovo arrivo, Gianluca Frabotta che parte dalla panchina. L’allenatore genovese schiera i suoi con il modulo 4-3-3. Confermate le previsioni della vigilia con l’unica novità rappresentata dalla presenza, dal primo minuto, del greco Koutsoupias.

Nel Cittadella, il tecnico Gorini, deve rinunciare a Baldini e Sottini infortunati, oltre ad Embalo e Mattioli fuori per scelta tecnica. Il tecnico nativo di Venezia schiera i suoi con il modulo 4-3-1-2: spazio a Kornvig, Branca e Magrassi.

PRIMO TEMPO: Biancorossi in campo con la terza maglia. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, la tifoseria organizzata ha esposto uno striscione di monito per la società molto eloquente: “Prestiti da elemonisare, niente acquisti di proprietà, non scherzate con la nostra fedeltà”. Sul rettangolo verde, la squadra biancorossa prova subito a far male al Cittadella, trovando il gol al minuto 6 grazie a Nasti. L’ex centravanti del Cosenza è abile a trasformare in rete un ottimo assist di Sibilli con un bel colpo di testa nel cuore dell’area di rigore.

Prova a reagire il Cittadella al minuto 15: Vita crossa dalla destra e Magrassi prova ad imitare Nasti, ma il suo colpo di testa termina alto. Replica la squadra di Mignani al minuto 17 con Nasti che tenta il numero in area di rigore, ma la sua conclusione non è precisa. Ci riprova il Cittadella al minuto 26 con un colpo di testa di Frare, ma Brenno si fa trovare pronto. Veneti vicinissimi alla rete del pareggio al minuto 32: Cassano prova la botta da fuori area e colpisce il palo a Brenno battuto. Ma il Bari non sta a guardare e costruisce una buona occasione al minuto 34 con Maiello che supera due avversari e serve Sibilli che colpisce un avversario da buona posizione. Galletti ancora pericolosi al minuto 42 con lo scatenato Sibilli che trova in area Nasti, il centravanti serve Morachioli che calcia fuori. La squadra di Mignani ci prova anche in pieno recupero con Maita che calcia però centralmente, Kastrati para senza patemi. E’ l’ultima emozione della prima frazione di gioco che si chiude col Bari in vantaggio per 1- 0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un tentativo di Sibilli dalla distanza al minuto 46, ma Kastrati blocca senza problemi. Il Cittadella prova a creare azioni pericolose, ma la difesa biancorossa argina le iniziative della squadra di Gorini. Primo cambio del Bari al minuto 69: dentro Benali fuori , Koutsoupias. I ritmi del secondo tempo sono più blandi e le occasioni da rete latitano. Cambia ancora Mignani al minuto 75: fuori Sibilli e Morachioli dentro Scheidler e Edjouma.

Ci prova subito l’ex calciatore dello Steaua Bucarest al minuto 76 con un tiro insidioso che si perde alla destra di Kastrati. C’è spazio anche Pucino e Bellomo che rilevano Ricci e Nasti al minuto 82. Il Cittadella prova a costruire dei pericoli e va alla conclusione di testa con Pittarello al minuto 86. Capovolgimento di fronte e i galletti vanno vicini alla rete del raddoppio, ancora con Edjouma che calcia da posizione defilata, ma la sfera termina fuori. La squadra di Gorini riesce a raggiungere il pari al minuto 88: sul corner battuto da Vita, Pavan copisce indisturbato di testa con Brenno che non riesce a respingere. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Santoro. Bari Cittadella edizione 2023/24 è storia: al ‘San Nicola’ termina 1-1.

PAGELLE: Sibilli e Nasti sugli scudi. Ricci distratto.

Brenno 6, Dorval 6, Di Cesare 6, Vicari 6,5, Ricci 5,5 (82′ Pucino sv), Maita 6, Maiello 6,5, Koutsoupias 6,5 (69′ Benali 6), Sibilli 7 (75′ Scheidler 5,5) , Nasti 7 (82′ Bellomo sv), Morachioli 6 (75′ Edjouma 6,5).

Mignani 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 6′ Nasti 88′ Pavan

Ammoniti: Maistrello, Di Cesare

Espulsi: nessuno

Spettatori: 22.440 spettatori (8642 abbonati, 21 ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Koutsoupias, Sibilli, Nasti, Morachioli

Panchina: Polverino, Matino, Benali, Bellomo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Pucino, Lops, Celiento, Scheidler, Frabotta

All. M. Mignani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Magrassi, Cassano, Frare, Vita, Kornvig, Branca (c), Pavan, Maistrello, Giraudo

Panchina: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Pandolfi, Amatucci, Pittarello, Tessiore, Saggionetto, Carissoni, Danzi, Rizza

All. E. Gorini

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Alberto Santoro della sezione di Messina. Assistenti: Dario Cecconi della sezione di Empoli e Federico Votta della sezione di Moliterno. Quarto ufficiale: Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza. VAR: Marco Serra (Torino). AVAR: Rodolfo Di Vuolo (Castellammare di Stabia). (Foto ssc bari)