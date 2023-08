No al deposito Amiu, protesta nel Mercato ortofrutticolo di Bari

Protesta questa mattina dei commercianti del mercato ortofrutticolo di Bari contro la decisione di Comune e Amiu di posizionare all’interno un deposito zonale dopo la chiusura di quello in via Napoli, accanto alla Lidl. I mercatali da subito si sono mostrati fortemente contrari alla nuova sistemazione che toglierebbe spazio di manovra all’interno del sito in via Caracciolo. Il deposito sarebbe solo per i mezzi Amiu, non sarebbe comunque un centro raccolta. Ma lo spazio “preso” non consentirebbe ai tir di muoversi liberamente durante il carico scarico.