Premiata dalla Nasa Antonia Gambacorta, ricercatrice barese

La ricercatrice barese Antonia Gambacorta è stata premiata con il Robert H. Goddard Award della Nasa per la scienza assieme ad altri otto. In particolare per le sue ricerche nel settore delle tecniche di rilevamento a infrarossi e microonde nonché metodi inversi per il recupero della temperatura e dei costituenti atmosferici e feedback climatici sui gas serra.

Laureata in fisica all’università di Bari nel 1998, nel 2005 ha conseguito un master in fisica dell’Atmosfera presso l’Università del Maryland e tre anni dopo un dottorato di ricerca presso la stessa Università, dove ha insegnato per oltre 15 anni. Dal 2020 è scienziata, fisica e ricercatrice presso il laboratorio di clima e radiazioni del Goddard Space Flight Center della Nasa.