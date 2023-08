Taranto piange il pediatra Forleo: “Grande professionista”

È morto all’età di 67 anni il pediatra tarantino Oronzo Forleo, dopo una lunga malattia. Per tanto anni ha guidato l’Utin, l’unità di terapia intensiva neonatale, al Santissima Annunziata. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 31 agosto, alle 16.00 nella Concattedrale Gran Madre di Dio, in viale Magna Grecia a Taranto.

Tanti i messaggi di addio. Come quello della Asl di Taranto.

“La Direzione tutta di Asl Taranto esprime sentito cordoglio per la dipartita del caro pediatra Oronzo Forleo. Il dottor Forleo è stato un grande professionista della nostra azienda sanitaria. Ha condotto per anni la direzione dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale del Santissima Annunziata con dedizione e passione. Medico sensibile e attento, è stato punto di riferimento per il suo staff e per tante famiglie, si è preso cura con amore di centinaia di neonati pretermine accolti in UTIN, l’unità da lui condotta.Ai familiari e a coloro che gli hanno voluto bene, le più sentite condoglianze”. (Foto facebook Asl Taranto)