Volo d’emergenza da Lecce a Roma per salvare la vita di un neonato

Con un’ambulanza, imbarcata su un velivolo da trasporto C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa dell’Aeronautica Militare, un neonato di soli 20 giorni, in imminente pericolo di vita, è stato trasferito d’urgenza nella tarda serata di ieri dall’aeroporto militare di Lecce-Galatina, sede del 61° StormoLecce, allo scalo militare di Roma Pratica di Mare. Il piccolo paziente – rende noto l’Aeronautica Militare – era ricoverato presso l’ospedale Cardinale Panico di Tricase (LE) quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche, si è reso necessario l’immediato trasferimento all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

A richiedere il trasporto aereo d’urgenza, era stato l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Lecce, che ha coordinato l’acquisizione delle certificazioni necessarie e l’attivazione dell’operatività del volo in relazione alle documentate condizioni di pericolo in cui versava il neonato. L’ordine di decollo è quindi arrivato dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Fe), che ha attivato uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare in prontezza d’allarme. Nello specifico, si è reso necessario l’utilizzo dello speciale velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, idoneo ad imbarcare direttamente l’ambulanza con a bordo la specifica strumentazione sanitaria necessaria al trasferimento del piccolo paziente. (foto repertorio)