Attimi di tensione al Pediatrico di Bari: uomo aggredisce medici

Attimi di tensione lunedì sera al pronto soccorso del Pediatrico. Quando un uomo, padre di un 16enne polacco arrivato in coma etilico e privo di sensi, ha iniziato ad aggredire verbalmente i medici e il personale sanitario perché voleva andare via con il figlio. L’uomo ha alzato i toni al punto tale che è stato necessario l’intervento della guardia giurata e dei carabinieri. L’uomo ha continuato a minacciare il personale sanitario ed è stato quindi fermato dai militari. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone. Non è la prima volta che si presentano situazioni di tensione al Pediatrico. Nei mesi scorsi un uomo aveva persino rotto una porta e ferito un medico.