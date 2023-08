Andria, evade dagli arresti domiciliari e tenta una rapina: arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Andria, durante servizio di pattuglia automontata, nel transitare in questa via Pietro Nenni, notavano in strada un farmacista, in evidente stato di shock, che chiedeva disperatamente aiuto. I militari prontamente accorrevano alla richiesta del dottore il quale indicava che, all’interno della sua farmacia era in atto una rapina. Lo stesso riferiva che un uomo, entrato poco prima nell’esercizio commerciale, dopo averlo minacciato di morte se non gli avesse consegnato il denaro, lo colpiva ripetutamente al volto. Al suo fermo diniego, questi afferrava un paio di forbici e tentava di manomettere il registratore di cassa.

Immediato intervento della pattuglia, permetteva di cogliere nella flagranza di reato l’uomo, andriese, trentenne, con precedenti specifici, nel mentre era ancora intento nel forzare la cassa per appropriarsi del contenuto. Opportunamente assicurato, veniva condotto presso gli uffici del Comando Compagnia di Andria.

Il prevenuto, di concerto con il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Trani- veniva dichiarato in arresto per tentata rapina ed evasione (art. 56 – 685 – 385 C.P.). Il G.I.P. ha poi convalidato l’arresto disponendo l’applicazione -nei suoi confronti- della custodia cautelare in carcere. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti adottati non sono definitivi. L’eventuale colpevolezza dell’arrestato in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.