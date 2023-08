Bari, il marchio K-way sbarca a Bari al posto di Zara Home

K way sbarca a Bari con un nuovo store nel pieno centro della città. Il colosso dell’abbigliamento avrà la sua sede in Via Argiro angolo via Abate Gimma dove due anni fa ha chiuso Zara home.

Il marchio K-Way nasce nel 1965, a Parigi. Durante una giornata di maltempo, il commerciante d’abbigliamento Léon-Claude Duhamel osserva i passanti infagottati in pesanti abiti da pioggia, con le mani occupate a reggere scomodi ombrelli. Da qui l’invenzione: creare un oggetto antipioggia da tenere sempre con sé, ma che non sia né ombrello né impermeabile. Nasce così una rivoluzionaria giacca – leggera, comoda e perfettamente impermeabile – che, con il bel tempo, si ripiega in una pratica tasca-marsupio e si lega intorno alla vita. Il prodotto è subito lanciato sul mercato francese e il primo anno di commercializzazione è boom: 250.000 pezzi venduti. Gli anni Settanta sono caratterizzati dalla partnership tra il brand K-Way e diverse squadre sciistiche. Nel 1990 il marchio è acquistato da Superga e – nel 1993 – passa alla banca d’affari So.PA.F. Nel 1999 viene acquisito dalla milanese Multimoda Network. Nel febbraio 2004 K-Way entra a far parte del portafoglio marchi del Gruppo BasicNet. La notorietà del nome oggi è tale che K-Way è uno dei pochissimi marchi, definibili “ultranotori” a termini di legge, presenti nel dizionario della lingua italiana e francese.