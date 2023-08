Bari, il mercato in piazza del Ferrarese? Ancora chiuso

E’ trascorso quasi un anno da quando l’ex mercato del Pesce in piazza del Ferrarese è stato inaugurato. Ma da allora, a parte l’utilizzo del piano terra per eventi come il Prix Italia, i cancelli sono rimasti chiusi. I lavori del primo lotto (da 5 milioni di euro) hanno riguardato solo una parte della struttura: il mercato al piano terra (con la valorizzazione degli scavi archeologici della banchina del porto antico di Bari rivenuti durante il cantiere) e la predisposizione del primo piano e della terrazza. Per completare i lavori serve un altro milione di euro: in questo caso il cantiere riguarderà il primo piano dove sarà realizzata una sorta di foresteria per gli artisti e il roof garden dove sarà aperto anche un bar. Da qui si ha una visione nuova dall’alto della città di Bari, in asse con corso Cavour: sarà creata quindi una piazza pubblica ad una quota più alta rispetto a piazza del Ferrarese. I lavori sono di competenza della Sovrintendenza.

Intanto il piano terra che avrebbe dovuto ospitare un mercato stile Boqueria di Barcellona è ancora chiuso. La ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari è al lavoro per affidare la gestione del mercato. L’idea è quella di aprire uno spazio dove si possano esporre merci locali di natura enogastronomica o artigianale.