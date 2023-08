Bari, l’angolo per il burraco distrutto dai teppisti

Avevano creato un angolo per giocare a carte la sera. Dei teppisti lo hanno distrutto in pochi minuti. Accade nel quartiere Santa Rita, in piazza Pertini e la denuncia è di una cittadina al sindaco Antonio Decaro. “Continuano gli atti vandalici a danni cose private e pubbliche – si legge nella denuncia – In questa piazza c’è l’unico ritrovo per gli anziani i quali con molta cura hanno creato un loro angolo per conversare e giocare a burraco. Ebbene il 29 agosto 2023 dei ragazzi senza alcun timore e senza coscienza hanno distrutto tutto. La cosa peggiore è che hanno agito come delle furie intorno alle 21 quando nella piazza c’erano famiglie con bambini. Inoltre questa piazza viene pulita molto raramente: sporcizia, bidoni traboccanti, escrementi di cani permangono per giorni. È un quartiere periferico ma non si trova dall’altra parte del globo terrestre. Anche qui ci sono bambini, anziani e famiglia che hanno diritto a protezione e pulizia”.