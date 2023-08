Bari, grandi pulizie nel centro storico dopo le proteste

Questa mattina gli operatori di Amiu Puglia sono stati al lavoro a Bari vecchia, tra piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, piazza San Pietro e le aree nei pressi della Basilica e della Cattedrale. In particolare, si tratta di interventi straordinari di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e antilarvale con applicazione della calce. La zona, infatti, è costantemente monitorata da Amiu Puglia che interviene sistematicamente.

“Le alte temperature degli ultimi giorni – spiega l’Amiu Puglia – unite al fatto che Bari vecchia sia ormai diventata un punto di riferimento per la movida cittadina ma anche per i turisti, ha fatto sì che, purtroppo, si accumulassero resti di cibo un po’ ovunque, causando situazioni poco gradevoli, in primis per i residenti che avevano lamentato il problema nei giorni scorsi. Per questo motivo, è stato organizzato un intervento mirato, per garantire igiene e decoro in uno tra gli angoli più belli della città. E vale sempre la richiesta di comportamenti corretti e adeguati per far sì che episodi del genere non si ripetano”.