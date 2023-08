E’ caccia all’ottone a Bari, razzia di pomelli nella zona umbertina

E’ il ‘Comitato di salvaguardia della zona umbertina’ ha segnalare il caso: la caccia all’ottone nella zona umbertina. Secondo quanto raccontano i residenti, sono infatti ormai continue le segnalazioni di furti di pomelli in ottone dai portoni in via Imbriani. “Nel ‘far west’ dell’ Umbertino (altro che la decantata città turistica) – scrive l’amministratore del gruppo Mauro Gargano – tutto è possibile”.

Un’altra residente invece invita a “prestare attenzione nelle ore notturne” nella zona centrale di Bari perché sempre più pericolosa.

(foto Facebook Mauro Gargano del Comitato salvaguardia zona umbertina)