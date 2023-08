Muore dopo 5 giorni dall’incidente, addio ad un 28enne di Cassano

Un 28enne, Giacomo Ardito, è morto ieri sera nel reparto di Neurologia dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, dopo cinque giorni dall’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto sulla provinciale che collega Cassano e Acquaviva. Il ragazzo, originario di Cassano, era a bordo della sua auto che si è schiantata frontalmente con un tir. Portato al Miulli in codice rosso, è subito apparso in condizioni molto critiche. Il suo corpo si trova all’obitorio del Miulli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.