Uniba collabora con la Nasa in un programma di esplorazione di Marte

L’Università di Bari ha avviato una collaborazione di ricerca con la Nasa nell’ambito del Mars exploration program. Lo comunica l’Ateneo pugliese attraverso una nota. “L’agenzia spaziale Nasa – si legge – ha comunicato ufficialmente l’avvio della collaborazione con il professore Filippo Lanubile, direttore del dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. La ricerca affronterà il problema di come classificare, con metodi di intelligenza artificiale, le segnalazioni di difetti nel software creato per preparare le future missioni su Marte. Le attività di ricerca saranno svolte in Uniba dal dottorando Giuseppe Colavito sotto la guida della professoressa Nicole Novielli e del professore Filippo Lanubile, con l’ausilio dei laureandi dei corsi di studio in Informatica. Due centri NASA, il Goddard Space Flight Center nel Maryland e il Jet Propulsion Lab in California, offriranno un ambiente di test delle soluzioni proposte”.