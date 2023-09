A Fasano il festival degli aquiloni: appuntamento nel fine settimana

Occhi puntati al cielo per il Festival Internazionale degli Aquiloni il 2 e 3 settembre 2023. La zona Prati della litoranea di Savelletri, nel Comune di Fasano, ospiterà dalle ore 10.00 alle ore 19.00, otto postazioni adibite per l’evento.

Predisposta un’area per i laboratori di aquiloni, due giardini allestiti per accogliere i visitatori, tre aree di volo per aquiloni acrobatici, di grandi dimensioni e ad uso dei partecipanti ai laboratori. Gli aquilonisti professionisti libreranno le loro creazioni, molte delle quali a tema animale, per intrattenere grandi e piccini.

Il Festival, realizzato dall’Associazione Filovola, porta in mostra creazioni artigianali di pregio provenienti da tutto il mondo, completamente gratuito. Il Festival Internazionale degli Aquiloni fa parte del più ampio programma di eventi del Progetto “The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano”, ideato dall’Associazione Euforica, promosso dal Comune di Fasano e realizzato con il sostegno del Ministero del Turismo, della Regione Puglia e dello ZooSafari di Fasano.