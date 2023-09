Bari, centro per le famiglie di Japigia nel mirino dei ladri

Ennesimo furto ai danni del Centro Servizi per le Famiglie di Japigia dell’assessorato al Welfare. È accaduto ieri notte, a denunciare l’episodio l’assessore al Welfare, Francesca Bottaolico che sui social ha voluto evidenziare “l’ennesima violenza nei confronti di tutti e tutte”. Non è la prima volta infatti che episodi di questo tipo si verificano ai danni del centro in questione, ma non solo.

“Nessuna minaccia, violenza o intimidazione può fermare l’impegno del Welfare, della rete delle realtà del privato sociale e degli operatori impegnati nelle aree periferiche della città – scrive la Bottalico – questo ennesimo furto è una violenza commessa nei confronti di tutti e tutte. Un’offesa grave alla quotidianità di tanti minori e famiglie che trovano in servizi come questo, un luogo accogliente, sicuro, dove rifugiarsi da violenze, disagio, solitudine, nei propri contesto di vita, specialmente in un quartiere complesso come Japigia” – ha sottolineato.

I ladri, secondo quanto emerso, hanno messo a soqquadro gli arredi sottraendo molto materiale informativo ed educativo utile per i laboratori e svuotando, inoltre, l’emporio di beni di prima necessità destinato a neonati e famiglie in difficoltà del quartiere. “Il welfare non è solo speranza, desiderio, cura e fiducia – ha detto infine Bottalico – ma anche tenacia, passione, coraggio e denuncia! Non saranno i furti, i pregiudizi, l’intolleranza, l’illegalità, gli atti vandalici o le provocazioni a fermarci. Andiamo avanti. Un abbraccio personale di coraggio e tenacia alle operatrici, alle famiglie e alle realtà che lo gestiscono” – ha concluso.

Foto Facebook