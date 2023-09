Bari, finge problema ai fanali e la deruba: “Attenzione”

Prima l’hanno affiancata in moto consigliandole di fermarsi per problemi ai fanalini posteriore dell’auto, poi, una volta ottenutala sua attenzione l’hanno derubata. Vittima una donna. A raccontare l’episodio, avvenuto nel pomeriggio di ieri, alle 15.30 circa nelle vicinanze del sottopasso per Parchitello, il marito, fortemente preoccupato che non si possa trattare di un caso isolato, ma che possa invece accadere anche ad altri cittadini.

“Mia moglie stava tornando dal mare per via Coppa di Bari (sottopasso per Parchitello) – spiega – quando è stata affiancata da un vespino bianco, guidato da un losco individuo che le ha gridato di un problema ai fanalini posteriori della sua auto. Lei, incautamente, si è fermata per controllare e lui le ha rubato il cesto con i costumi e poche altre cose. Per fortuna no documenti soldi o bancomat. Purtroppo c’era il cellulare e tutti noi sappiamo quali disagi questo possa comportare. Fate molta attenzione. Il tizio è riconoscibilissimo perché gli mancano completamente i denti incisivi anteriori. Se vi dovesse capitare non fermatevi, piuttosto chiudete i finestrini, mettete la sicura alle porte, attaccatevi al clacson e se riuscite, fotografatelo e chiamate subito il 112” – ha concluso.

