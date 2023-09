Bari, nel porto la nave Sea Cloud: il veliero delle crociere lusso

Uno dei velieri più grandi del mondo, la Sea Cloud, della compagnia Sea Cloud Cruises, ha fatto tappa a Bari approdando al porto. Ne da notizia l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale che ha voluto immortalare il momento postando una foto sui social. “È sempre una grande gioia annunciare il ritorno di uno dei velieri più grandi al mondo – scrivono – questa volta è arrivato in compagnia del gigante del mare costa deliziosa della compagnia Costa. Costa Deliziosa ha fatto il suo ingresso alle 6.16, proveniente da Mykonos, portando con se 2.713 passeggeri, di cui 756 sono scesi a Bari e 1.957 in transito. Alle 13.30, dopo aver imbarcato altri 731 passeggeri si è diretta verso Porto Marghera con un totale di 2.688 passeggeri a bordo. L’agenzia marittima è la Titi Shipping since 1848, la Sea Cloud II ha ormeggiato presso la banchina n.12 alle 06.38, proveniente da Pireo” – evidenziano.

Il veliero ha sbarcato 35 passeggeri e si prepara a salpare alle 19 con destinazione Venezia, città in cui imbarcherà altri 72 passeggeri. “Come sempre – evidenziano infine – l’arrivo è una grande festa dell’accoglienza, grazie alla professionalità e alle delizie offerte da Unpli Puglia APS. Bari è una porta verso avventure straordinarie e oggi abbiamo visto due gemme del mare aggiungere ancora più bellezza al nostro porto” – concludono.