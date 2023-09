Bari oggi accoglie Robert Plant: un evento da tutto esaurito

Tutto pronto per il Gran finale sold-out a Bari del Locus festival 2023. Sulla rotonda davanti alla Fiera del Levante questa sera si esibirà Robert Plant, icona del rock e frontman dei Led Zeppelin. Sul palco ci saranno anche Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro). Un evento di importanza internazionale che ha registrato nel giro di pochi giorni il sold out. In arrivo fan anche dal Canada e Stati Uniti.

Predisposto un piano traffico ad hoc: istituito il divieto di transito dalle 5 del mattino dell’1 settembre alle 6 del 2 settembre su via Paolo Pinto, tra il lungomare Starita e l’ingresso ex Eataly. E’ istituito l’obbligo di svolta a destra su via Adriatico in prossimità dell’intersezione con via Mogadiscio per i veicoli che provengono dal lungomare Starita (lato Cus Bari) e l’obbligo di direzione a sinistra sul lungomare Starita in prossimità dell’intersezione con via Marconi. Saranno chiusi al transito dalle 14 alle 24 il lungomare Starita, tratto compreso tra via Marconi e via Adriatico, via Skanderbeg Castriota, tratto compreso tra via Marconi e il lungomare Starita, via Adriatico, tra via Marconi e Starita e via Giordano. Le linee Amtab 2/- 22. 27, 42 e 53 si vedranno modificare i percorsi, in particolare non proseguiranno per il lungomare Starita e via Paolo Pinto ma svolteranno in zona Arena della Vittoria.

Per permettere un più facile raggiungimento del luogo del concerto la società organizzatrice ha chiesto l’attivazione di aree di sosta specifiche: via Verdi 1 (compresa tra via Accettura e prima traversa via Accettura) attrezzata con barriera; via Verdi 2 (compresa tra via Verdi, via Accettura, via Pola). Il servizio partirà dalle 7.30 alle 24. Le aree di sosta potranno essere utilizzate solo dai possessori di contrassegno da esporre sul cruscotto all’interno del veicolo per successiva verifica. Il personale di servizio consentirà l’accesso previa lettura del QR-code visualizzabile sullo smartphone dell’utente.

Per quanto riguarda l’ordinanza sulla pubblica sicurezza, a partire dalle 14 del primo settembre e fino a due ore dopo la fine del concerto, nel perimetro disegnato dalle seguenti vie: via Paolo Pinto, Lungomare Starita (da via P. Pinto a via Marconi), via G. Marconi e via Adriatico (da via Marconi a via P. Pinto), nonché sulle vie Umberto Giordano e sulla stessa via P. Pinto, sarà vietato a chiunque, compresi i commercianti, di somministrare o vendere per asporto o detenere, su area pubblica e aperta al pubblico, bevande in bottiglie e in contenitori in vetro o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica munite di tappo. Divieto di accesso con spray al peperoncino o comunque con contenitori con sostanze urticanti. Non si potrà entrare nell’area del concerto con zaini, sacche o borsoni.

Come accedere all’area del concerto

L’area del concerto avrà due varchi di accesso, entrambi utilizzabili per l’ingresso con biglietto: uno lato Lungomare Starita, e l’altro dal lato Lido San Francesco. Quest’ultimo sarà il più vicino al Parcheggio dedicato di via Verdi, ed ospiterà la biglietteria per eventuali liste prenotazioni ecc. (no acquisto biglietti, l’evento è sold-out!)

Apertura porte – ore 19:00

Inizio show – ore 21:00

All’ingresso

Per velocizzare l’ingresso, meglio arrivare con il biglietto digitale già aperto sul proprio cellulare, o con la stampa alla mano.

Ricordiamo che in base alle leggi sulla sicurezza agli eventi, il personale potrà effettuare dei controlli all’entrata, e non si potrà entrare nell’area del concerto zaini voluminosi, bottiglie, borracce, e spray di qualsiasi genere inclusi deodoranti e anti-zanzare, nonchè fotocamere o videocamere professionali.

Mangiare e bere

All’interno dell’area concerto è prevista una area drink & food, con prodotti e ingredienti di eccellenza pugliese forniti dai partner del Locus festival Le casse sono provviste di POS ed accettano pagamenti con carta.

SONO VIETATE RIPRESE AUDIO E FOTOGRAFICHE