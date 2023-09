Il 2 settembre a Carosino Elena De Curtis racconta suo nonno Totò

Un grande artista di teatro, un’icona del cinema comico, una maschera immortale dello spettacolo italiano, ma anche un uomo sensibile, amante della vita e della sua città: Napoli. Tutto questo e anche di più è ciò che traspare dalle liriche e dalle canzoni di Antonio De Curtis, in arte Totò, che sua nipote, Elena Anticoli De Curtis, presenta nella raccolta intitolata “Totò – Il Principe Poeta”, edita da Colonnese, il prossimo 2 settembre, alle ore 19:00, nel Castello D’Ayala Valva di Carosino (TA).

L’evento, organizzato dal giornale online AnyName News e dal Comune di Carosino, è inserito nella rassegna Il Maggio dei Libri Carosinese 2023. Dopo i saluti del Sindaco di Carosino Onofrio Di Cillo e del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Maria Teresa Laneve, la serata sarà introdotta da Angela Astone (editore di AnyName News). Elena De Curtis dialogherà con Giuseppe Gallo (direttore di AnyName News), mentre l’attore Mario Cutrì leggerà alcune delle liriche più iconiche del grande Totò.

“Totò – Il Principe Poeta”, curato da Elena Anticoli De Curtis e Virginia Falconetti, è la raccolta completa delle liriche e delle canzoni di Antonio De Curtis, “Principe della Risata” e autore di toccanti e delicate poesie. Dai suoi versi non traspaiono le battute e le movenze che lo hanno reso celebre, ma la vita difficile degli esordi, il successo, gli amori, le delusioni, la nostalgia.

Una “poesia morale” che nasce e parla al cuore degli uomini, che crede nel bene e non sopporta la prepotenza, che crede alla bellezza e non rinuncia ad amare, seppure tra le amarezze inevitabili che la vita riserva ad ognuno. Appuntamento, quindi, il 2 settembre, ore 19:00, al Castello D’Ayala Valva di Carosino, per ricordare, ridere e riflettere insieme al “Principe della Risata. INGRESSO LIBERO.