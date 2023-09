La Federazione Ufologica: “Nuovo avvistamento in Puglia”

Dopo il caso Bari, nuovo avvistamento in Puglia. La F.U.I., Federazione Ufologica Italiana, rende noto in data odierna quanto segue: “Riceviamo e condividiamo una segnalazione concernente l’osservazione di Oggetti Volanti non Identificati (oggi denominati U.A.P.) avvenuta in data 22 Luglio 2023, alle ore 01.11 della notte, nella quale si riportava la presenza di una piccola flotta di oggetti globulari luminosi e pulsanti attraversanti il cielo”.

“Questa “flottillas”, termine latino-americano che identifica in tutto il mondo questi singolari avvistamenti, è stata ripresa in video durante le ore notturne da un testimone oculare, C.W. (le cui generalità sono state omesse su richiesta dell’interessato) mentre egli prestava servizio di vigilanza notturna presso la struttura alberghiera “Masseria Torre Maizza” in località Savelletri (BR). Il video originale giunto alla nostra Associazione tramite uno dei nostri ricercatori affiliati, è stato analizzato dal Dipartimento Analisi e Qualità delle Federazione Ufologica Italiana, risultando genuino e privo di manipolazioni fatte al computer grafica, ed è stato quindi ritenuto credibile e reale”.

“Per la particolare natura e le circostanze nelle quali si è verificato l’avvistamento, riteniamo che la documentazione da noi esaminata debba essere considerata, ad oggi, una delle migliori in assoluto, nel panorama ufologico italiano ed internazionale. Aggiungiamo inoltre che abbiamo potuto rilevare altri riscontri testimoniali relativi allo

stesso evento, soprattutto nella zona di Bari e provincia. Una conferma del fatto che gli avvistamenti di questo tipo stanno aumentando come”anche le segnalazioni e le testimonianze rese con prove documentali allegate”.