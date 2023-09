Sedie per occupare posti auto, multe fino a 670 euro anche a Bari

Quante volte vediamo sedie e carrelli per occupare dei posti auto? E’ una cattiva pratica in violazione del codice della strada che stabilisce come sia “vietato ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili”. Dunque “chiunque occupa abusivamente il suolo stradale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674”.

Ma ci possono essere anche delle conseguenze penali. Nello specifico, nell’art. 633 del codice penale si punisce, a querela della persona offesa, “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”, con la reclusione fino a due anni o la multa da 103 a 1032 euro. In questo caso dovrebbe essere accertata una “occupazione stabile”.

Anche la polizia locale monitora questo fenomeno, che caratterizza soprattutto alcuni quartieri: negli anni – su segnalazione – sono state emesse anche diverse sanzioni. (foto repertorio)