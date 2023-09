Bari, siringhe vicino a una scuola al San Paolo: “Qualcuno intervenga”

Tre siringhe sono state ritrovate al San Paolo, all’esterno della scuola Don Milani, luogo che, tra due settimane circa, si popolerà di studenti. A denunciare quanto accade è un cittadino che sui social, evidenziando quanto accade tramite l’ausilio di due fotografie, ha voluto esortare la rimozione delle stesse, pericolose per i cittadini, ma anche per gli animali. “Scuola Don Milani – evidenzia – e tra poco inizia la scuola. A chi si deve segnalare per la urgente rimozione? ” – conclude.

Foto Facebook