“Basta a spezzare gli spaghetti”, il messaggio virale da Bari – VIDEO

“Stop breaking the spaghetti”. Arriva direttamente dal capoluogo pugliese il messaggio rivolto agli stranieri. Obiettivo, cambiare alcune abitudini che, spesso non sono viste di buon grado dagli italiani, in particolare dai ristoratori che si ritrovano ad esempio a dover spezzare gli spaghetti, ma anche a servire il cappuccino dopo le 12, con le pietanze per il pranzo o a dover preparare la pizza con l’ananas. Abitudini del tutto diverse da quelle a cui sono abituati gli italiani.

Il video, pubblicato su Tik Tok dal profilo “RomeItalytravel”, è diventato subito virale. Nelle immagini, in cui una donna mantiene un cartello, scorrono luoghi tipici del capoluogo pugliese, tra questi la cattedrale, ma anche i luoghi della movida. Un video simile era stato girato anche a Roma, in quel caso il messaggio riguardava proprio l’abitudine del cappuccino a mezzogiorno. Tantissimi i consensi che sta ottenendo in queste ore il video con moltissimi concittadini che stanno ringraziando per il gesto.

Foto screen video Tik Tok