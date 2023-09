Commercio, la denuncia di Fdi: “Comune Bari perde soldi”

Ancora dure accuse nei confronti dell’amministrazione Decaro ed Emiliano. È la denuncia portata avanti dai senatori di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre e Ignazio Zullo, vicepresidente della Commissione Finanze e capogruppo in Commissione Lavoro e Sanità, fortemente preoccupati per la questione della “perdita di soldi” per il commercio.

“Sono giorni che Decaro – spiegano in una nota – impegna il suo tempo a decantare la sua efficienza pur di contrastare un oggettivo ritardo del Comune di Bari nelle procedure di aggiudicazione delle opere previste nel Pnrr che ha indotto il presidente Meloni e il ministro Fitto a spostare la copertura di spesa dai fondi del Pnrr a quelli della coesione per fare in modo di dare maggiore possibilità di concreto completamento delle stesse. Oggi non siamo noi a mettere a nudo le inefficienze di Decaro ma il suo dante causa Emiliano i cui uffici regionali hanno inviato per la seconda volta richiesta di avvio del procedimento di revoca del finanziamento del Distretto Urbano del Commercio. In pratica – sottolineano infine – dal 2018 le procedure di progettazione del Duc del comune di Bari sono ferme, il commercio è in agonia e i soldi tornano indietro. Finora, in periodo estivo e di attrazione di turisti non abbiamo voluto calcare la mano ma noi baresi delle inefficienze di Decaro ne contiamo a iosa, dalla gestione dei rifiuti, alla cura del verde, dalla sicurezza all’igiene urbana per non parlare del degrado e dell’abbandono delle periferie” – concludono.

Foto repertorio