Elezioni a Bari, Puglia Favorevole: “Meno litigi e più programmi”

Il Movimento Puglia Favorevole è stato costituito circa tre anni fa da un gruppo di professionisti della società civile e da cittadini comuni e volenterosi di fare politica. “Con le sue tante iniziative, con i suoi seminari, convegni e campagne di sensibilizzazione dove si sono affrontati tanti temi importanti, Puglia Favorevole si è creato in questo lungo periodo uno spazio importante nella politica regionale e locale ed è seguito da tantissimi cittadini”, si legge in una nota.

“Il nostro movimento civico non è la solita lista civica creata negli ultimi mesi per partecipare alle amministrative. Noi del Movimento Puglia Favorevole, siamo disponibili al confronto con tutti i candidati alla carica di Sindaco che si proporranno per l’interesse della nostra amata città di Bari – continua la nota – Riteniamo che il dialogo con tutte le forze politiche presenti sul territorio sia fondamentale. Il nome del candidato non importa da quale schieramento arrivi, l’obiettivo del nostro movimento è il bene della città di Bari”.

“Per noi i programmi da presentare per lo sviluppo socioeconomico della nostra città sono fondamentali – conclude la nota – Dobbiamo conoscere prima quali sono le idee da portare avanti tutti insieme e poi capire bene le vere intenzioni di chi si candida come Sindaco di Bari. Meno litigi e più programmi per una Città migliore. La vera politica si costruisce partendo dal dialogo e sapendo stare insieme. Come si dice l’unione fa la forza…Bisogna incominciare seriamente ad ascoltare tutti, anche chi non la pensa come noi”.