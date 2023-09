Furti seriali nei negozi, arrestato 50enne a Barletta

Un uomo, residente a Barletta, è stato arrestato con l’accusa di furto. L’uomo, è stato colto in fragranza di reato dagli agenti del locale commissariato della polizia di Stato che, dopo averlo bloccato, hanno scoperto in suo possesso due paia di occhiali da sole e quattro borse precedentemente rubate poco prima da un’attività commerciale.

Secondo quanto emerso, il 50enne, con diversi precedenti penali e sottoposto a sorveglianza speciale, era diventato l’incubo dei commercianti del centro di Barletta, in quanto da tempo erano diventati bersagli delle attività illecite di quest’ultimo. Le indagini sono partite dai poliziotti, coordinati dalla Procura di Trani, in seguito alle moltissime segnalazioni arrivate dall’associazione “Le strade dello shopping” che riunisce 250 negozianti in città. A rendere possibile l’identificazione dell’uomo l’analisi delle immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza dei negozi derubati. L’uomo agiva a volto scoperto e, in alcuni casi, è stato anche aggressivo nei confronti di chi provava a bloccarlo.

“Siamo grati alle forze dell’ordine per il lavoro svolto ma servono più controlli” – ha dichiarato Francesco Piscardi, presidente dell’associazione di commercianti, sottolineando che “i furti, una decina, sono avvenuti nell’ultimo mese ai danni per lo più di negozi gestiti da donne. Avevamo avuto segnalazioni di furti nei negozi del centro e non potendo fare singolarmente le denunce abbiamo pensato di esporci come associazione a tutela dei nostri commercianti” – ha concluso.