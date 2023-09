Incidente nel Modenese, muore 45enne di Monopoli

Un 45enne residente a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, è morto in un incidente in moto avvenuto la notte scorsa sulla tangenziale di Castelfranco Emilia, nel Modenese.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, ad opera dei carabinieri, intorno all’una del mattino il centauro avrebbe urtato il guard rail all’altezza di una curva, finendo per questo in una scarpata che si trova a bordo della strada.

A dare l’allarme è stato un automobilista che transitando ha notato la motocicletta. Quando sul posto sono giunti i soccorsi per il centauro non c’era più nulla da fare. Il 45enne, operaio, era originario di Monopoli, in provincia di Bari.