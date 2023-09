Mignani: “Il Bari ha una rosa competitiva. In attacco siamo a posto”

Conclusa la lunga parentesi di calciomercato, per il Bari è tempo di pensare solo ed esclusivamente al campionato. I biancorossi scenderanno in campo domani sera allo stadio “Libero Liberati” di Terni (fischio d’inizio 18.30) per affrontare la Ternana di mister Cristiano Lucarelli.

Il tecnico dei galletti, Michele Mignani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, focalizzandosi ovviamente dal calciomercato: “Non è mai facile fare mercato: quasi tutte le società aspettano l’ultimo giorno per completare l’organico e non sempre si riesce a fare quello che si era programmato. Tralasciando la problematica relativa all’infortunio di Menèz , abbiamo costruito una rosa competitiva ed omogena con almeno due calciatori per ogni ruolo. Siamo riusciti a fare quello che volevamo. Non potevamo prendere calciatori che non possiamo permetterci o che non è in vendita.”

Mignani si è soffermato anche sulle presunte lacune nel reparto difensivo: “Lo scorso anno avevamo un difensore in più e ne abbiamo sacrificato qualcuno. Abbiamo quattro difensori centrali, senza dimenticarci Pucino che può fare anche il difensore centrale. Mi sento abbastanza coperto e tranquillo. Per quanto concerne il modulo, ci siamo messi nelle condizioni di poter giocare con moduli diversi. Non è il modulo che fa la differenza ma l’interpretazione dei concetti sui quali lavoriamo.”

Laconico il commento del tecnico biancorosso sul reparto avanzato: “In attacco siamo a posto. Diaw è una punta centrale molto simile a Cheddira, così come Nasti. Poi abbiamo altre alternative come Sibilli e Morachioli. Scheidler non si è dimostrato una punta centrale perchè in area ci andava pochissimo: non era tranquillo e quando entrava in campo c’era mormorio sugli spalti. Aramu è un attaccante o una seconda punta, l’ho allenato. Non pensiamo agli svincolati.”

Ma domani c’è la Ternana, così Mignani: “Partita terribile contro una squadra che ha fame di punti. Dobbiamo giocare in maniera diversa rispetto alla gara dello scorso anno. Voglio vedere una squadra diversa rispetto a quella vista nel secondo tempo contro il Cittadella. Di Cesare non ci sarà.”