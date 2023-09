Salute, l’Ue autorizza il primo vaccino contro il virus sinciziale

Dopo aver ricevuto l’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco, la Commissione europea ha dato il via libera a Abrysvo, il vaccino sviluppato da Pfizer, che di fatto rappresenta una pietra miliare nella protezione contro la malattia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale (RSV) per tutte le fasce d’età, compresi gli anziani e i bambini fino a sei mesi di età.

L’annuncio è stato reso noto attraverso un comunicato ufficiale dell’esecutivo comunitario. “Questo vaccino – ha dichiarato la commissaria europea per la Salute, Stella Kyriakides – rappresenta un punto di svolta nella nostra lotta contro il virus RSV nell’Unione europea. È il primo vaccino approvato che può garantire protezione dai primi giorni di vita fino all’età avanzata. Con l’avvicinarsi delle stagioni autunnali e invernali, questo vaccino sarà fondamentale nel prevenire gravi complicazioni dovute all’RSV, specialmente tra i cittadini più vulnerabili. I bambini, in particolare, ne trarranno notevoli benefici, considerando che l’RSV è una delle principali cause di ricoveri ospedalieri nell’Unione europea” – ha concluso.

