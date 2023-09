Taranto, bloccano strada per una serenata: due denunce

Bloccano un tratto di strada senza alcuna autorizzazione per una serenata pre-matrimonio con tanto di impianto audio e cantante. È accaduto a Taranto, in particolare in via Argentina. Per questo due persone, una donna e suo figlio, sono state denunciate dalla polizia in quanto presunti responsabili dei reati di occupazione di suolo pubblico e blocco stradale.

Più nel dettaglio, la sala operativa 113 della Questura è stata allertata dal vicinato con diverse chiamate che segnalavano la presenza di un centinaio di persone in strada determinandone il blocco e provocando, inoltre, potenziali turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Secondo quanto emerso, l’evento sarebbe stato organizzato dal futuro sposo e dalla sua mamma, residenti in zona, in occasione del matrimonio, previsto per il giorno dopo. Una volta individuati i due presunti responsabili e dopo l’intervento della Squadra Volante, la musica è stata interrotta rendendo nuovamente percorribile la strada. Sono in corso ulteriori indagini per verificare la presenza di eventuali altre responsabilità.

Foto repertorio