Taranto, nove cinghiali investiti da auto: “Poteva finire in tragedia”

Emergenza cinghiali a Taranto, in particolare in località San Basilio, nei pressi del casello autostradale “Mottola-Castellaneta”, in un tratto di strada a scorrimento veloce, dove un gruppo di cinghiali adulti con cuccioli sono stati travolti dalle auto in transito nel corso di un attraversamento notturno. È accaduto intorno alle 23 di venerdì 1 settembre. Il gruppo di cinghiali è stato abbattuto dai veicoli in transito. Non si sono registrati feriti, ma c’è stato tanto spavento da parte di autisti e passeggeri per via degli impatti violenti che hanno provocato anche gravi danni alle auto. Sul posto è stato necessario l’intervento dei carabinieri e dei veterinari della Asl che hanno dovuto anche espletare tutte le procedure del caso per rimuovere le numerose carcasse dall’asfalto.

“La situazione è sotto gli occhi di tutti e ciò che è accaduto poteva davvero trasformarsi in tragedia – ha dichiarato il presidente di Cia Agricoltori Italiani di Puglia delle provincie di Taranto e Brindisi Pietro De Padova – i cinghiali hanno invaso i centri abitati, le strade e anche le spiagge. I danni all’agricoltura sono ormai incalcolabili e abbracciano ogni periodo dell’anno: danni alle colture, alle aziende del primo settore, passando per la distruzione delle recinzioni dei terreni agricoli di proprietà dei privati. Ormai questa è una situazione straordinaria che non può essere gestita con mezzi ordinari”.

“Un’emergenza che andrebbe gestita come emergenza, al pari di una pandemia” – ha detto invece Vito Rubino, il direttore dell’area Due Mari della Cia – “In Italia, purtroppo, siamo abituati ad intervenire solo quando ci scappa il morto. La questione, già difficilmente gestibile, si complica per via dell’atteggiamento insensato di alcune associazioni animaliste. Dispiace dirlo, ma è gente che parla per partito preso e che sicuramente cambierebbe opinione se malauguratamente fosse coinvolta in prima persona in incidenti di questo tipo. Grazie anche alle tante sollecitazioni di Cia Agricoltori Italiani, sia a livello regionale che a livello governativo sono state avviate le procedure per il piano di monitoraggio e contenimento del cinghiale ma il lungo iter segue i tempi della burocrazia italiana. Noi, invece, riteniamo non ci sia più altro tempo da perdere: bisogna spingere sull’acceleratore e trasformare immediatamente le parole in fatti. Non dimentichiamoci che, solo pochi giorni fa, a Marina di Ginosa un ragazzo ha accidentalmente investito un cinghiale con il suo motorino ed ora, in un letto di ospedale, lotta tra la vita e la morte. Siamo stanchi di attendere e di ascoltare i punti di vista surreali di chi ha la “coscienza animalara e sminuisce pericoli e conseguenze. Adesso basta si metta fine subito a questa folle emergenza” – ha concluso.