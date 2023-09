Bari, anziana scippata: tre ragazzi inseguono il ladro

Tre ragazzi di 17 anni hanno aiutato una anziana signora che aveva subito uno scippo. È accaduto ieri in viale Unità d’Italia. I tre ragazzi hanno sentito una donna anziana urlare e hanno visto un ragazzo che correva. Hanno capito subito che si trattava di uno scippo e due dei tre hanno inseguito il ladro, mentre il terzo ragazzo chiamava il 112. A raccontare l’episodio la mamma di uno dei tre nel gruppo social “Bulli stop”.

“Sono arrivati subito gli agenti dell’antiscippo in moto e i due che lo stavano seguendo hanno fornito la descrizione del delinquente – continua il racconto – che è stato individuato e fermato, restituendo il cellulare alla signora. Insomma questi 3 ragazzi hanno saputo dimostrare coraggio e riflessi pronti per aiutare la signora in difficoltà”.