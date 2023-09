Cucina, ricche di minerali e alleate del cuore: in tavola le carrube

Ricche di minerali e alleate del cuore, oggi in tavola portiamo le carrube. Frutto dell’albero carruba, noto come Ceratonia siliqua, tipico del mediterraneo, le carrube sono ricchi di elementi essenziali per l’organismo. La storia di questo frutto, fin dall’antichità, si è spesso intrecciata con quella della medicina tradizionale, oltre che della cucina, in molte culture.

Nelle campagne pugliesi non è raro trovare degli alberi, spesso però, non vengono realmente utilizzate in cucina, ma sono invece utilizzate come pasto per gli animali, in particolare i cavalli. Le carrube sono invece una vera e propria fonte di nutrizione e presentano molte proprietà benefiche. In primis, sono un’ottima fonte di fibre alimentari, capaci di mantenere in salute il sistema digestivo. Le fibre promuovono la regolarità intestinale e possono contribuire a prevenire problemi come la stitichezza.

Le carrube sono inoltre naturalmente prive di glutine, il che le rende una scelta ideale per le persone con celiachia o sensibilità al glutine. Ma non solo, questo frutto contiene una cospicua varietà di antiossidanti, tra cui la vitamina E, che aiutano a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Questo può contribuire a ridurre il rischio di malattie croniche. Inoltre, oltre ad essere a basso contenuto calorico, sono anche fonte preziosa di minerali come il calcio, il potassio e il magnesio, essenziali per la salute di ossa, muscoli e cuore. In merito al cuore, il consumo di questo frutto, aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, contribuendo così a mantenerlo sano. Infine, le carrube, con il loro sapore dolce, sono un ottimo sostituto del cioccolato e sono spesso utilizzate nella preparazione di dolci, bevande e salse, per conferire loro un sapore molto simile a quello di cioccolato, onde evitare l’aggiunta di zuccheri raffinati. Le carrube possono essere utilizzate in molti modi in cucina, oltre ad essere consumate fresche, dunque appena colte. Ecco due ricette semplici per portarle in tavola.

Spaghetti con crema di carrube, rucola e noci

Cuocete a parte gli spaghetti per poi scolarli e metterli da parte conservando un po’ di acqua di cottura. Nel frattempo, a parte, preparate la crema di carrube. Una volta lavate mettetele in un frullatore o un mixer ad alta potenza insieme all’aglio tritato e all’olio d’oliva. Frullate fino a ottenere una crema liscia. Se necessario, aggiungete un po’ di acqua di cottura degli spaghetti per raggiungere la consistenza desiderata. In una padella grande, scaldate poi un filo d’olio d’oliva e tostate le noci per un paio di minuti a fuoco medio, quindi aggiungete le foglie di rucola e farle appassire leggermente. Aggiungere la crema di carrube alla padella con rucola e noci, mescolando bene. Aggiustare di sale e pepe a piacere. Unite gli spaghetti alla padella con la crema e mescolate delicatamente e con cura. Servite gli spaghetti con una spolverata di noci tritate e, se di vostro gradimento, del formaggio grattugiato.

Insalata di tonno, carrube e arancia



In una ciotola grande, mescolate il tonno scolato, le carrube a pezzetti, gli spicchi di arancia e la cipolla rossa affettata. Condite l’insalata con olio d’oliva extra vergine, succo di limone fresco, sale e pepe a piacere. Mescolate bene per combinare tutti gli ingredienti. Lasciate riposare l’insalata in frigorifero per almeno 30 minuti per consentire ai sapori di mescolarsi. Prima di servire, guarnite con foglie di basilico fresco per un tocco di freschezza.