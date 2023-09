Il Bari non c’è, la Ternana ci prova : 0- 0 al ‘Liberati’

Partita brutta e noiosa quella del “Libero Liberati” di Terni. Il Bari non punge mostrando pochissime idee di gioco. Stavolta si è anche denotato un evidente calo atletico da parte di molti biancorossi. L’atteggiamento remissivo dei galletti ha trasmesso coraggio alla squadra di casa che è andata più volte vicina alla rete, colpendo un palo e costringendo Brenno ad almeno tre interventi decisivi. Evidente passo indietro per la squadra di Mignani che torna a casa con un punto, in attesa di tempi e prestazioni migliori.

SCELTE INIZIALI: Dopo il mezzo passo falso rimediato in casa contro il Cittadella, il Bari riparte da Terni per cercare di ritrovare subito i tre punti. Avversaria di turno, la Ternana di mister Cristiano Lucarelli, ancora a secco di punti e vittorie in questo avvio di stagione. Allo stadio “Libero Liberati” va in scena Ternana – Bari, match valido per la quarta giornata di campionato. Per la sfida agli umbri, mister Mignani deve rinunciare agli infortunati Di Cesare e Diaw. Prime convocazioni in biancorosso per i nuovi arrivi Aramu, Acampora e Achik che partono dalla panchina. L’allenatore genovese schiera i suoi con il modulo 4-3-3, confermando per dieci undicesimi la formazione scesa in campo contro il Cittadella. L’unica novità è rappresentata dalla presenza in campo di Zuzek al posto dell’infortunato Di Cesare. Nella Ternana, il tecnico Lucarelli, non convoca Proietti e Paghera, ancora al centro della complessa operazione con il Brescia. Il tecnico livornese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: in attacco spazio all’estro di Falletti e al bomber Favilli.

PRIMO TEMPO: Iniziale fase di studio con i padroni di casa che cercano di fare la partita e il Bari pronto a ripartire in velocità. La prima chance della partita arriva al minuto 17 ed è costruita dai biancorossi con Morachioli che sfonda sul lato destro e tenta di mandare in rete Maita che, contrastato da Diakitè, manda fuori a pochi centrimetri dalla linea di porta. Partita brutta con le due squadre incapaci di creare azioni degne di nota. Ci prova il Bari al minuto 30 con Dorval che serve un bel pallone a Nasti, ma il diagonale dell’attaccante termina a lato di poco. Prima occasione per la Ternana al minuto 44 con Luperini che raccoglie una palla vagante al limite dell’area e calcia verso la porta Brenno, ma la sfera si perde sul fondo. Ci prende gusto la squadra di Lucarelli e va ancora vicina alla rete con Falletti che, ben servito da Casasola, calcia da posizione defilata ma Brenno risponde presente. È l’ultima emozione della prima frazione di gioco che si chiude sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per gli umbri: fuori Diakitè ammonito, dentro Celli. La squadra di Mignani inizia il secondo tempo con il piglio giusto, sistemandosi in campo con un baricentro più alto. Ma è della Ternana la prima palla gol della seconda frazione al minuto 57 con Favilli che però calcia alto. Primo cambio per i galletti al minuto 58: fuori Sibilli dentro Edjouma. Dorval prova a pescare il jolly dalla distanza al minuto 61, ma il suo tiro, deviato da un avversario, sibila a lato. Clamorosa chance per gli umbri al minuto 65 con Casasola che manda incredibilmente fuori a Brenno battuto. Cambia ancora Mignani al minuto 71: fuori Koutsoupias e Morachioli, dentro Benali e Aramu. L’ex calciatore del Venezia si mette in evidenza al minuto 80 su calcio di punizione, ma Iannarilli si fa trovare pronto. Replica la squadra di Lucarelli al minuto 82 con Luperini che brucia Zuzek ma manda alto sulla traversa. La Ternana va vicinissima al gol al minuto 84 con Raimondo che colpisce il palo con un gran sinistro dal limite dell’area. Ancora Raimondo protagonista al minuto 92, ma Brenno respinge. La Ternana insiste e sfiora ancora la rete al minuto 96 con Luperini, ma il suo colpo di testa finisce fuori. È l’ultima emozione del match: Ternana Bari edizione 2023/24 è storia: al ‘Libero Liberati’ termina 0-0.

PAGELLE: Sibilli non è in giornata. Brenno attento.

Brenno 6,5 , Dorval 6,5 , Zuzek 6 , Vicari 6,5 , Ricci 5 (92′ Pucino sv) , Maita 5 (71′ Benali 6), Maiello 6, Koutsoupias 6 , Sibilli 5 (58′ Edjouma 5,5), Nasti 6 (92′ Bellomo sv), Morachioli 6,5 (71′ Aramu 6)

Mignani 5

TABELLINO

Risultato finale: 0-0

Marcatori: —

Ammoniti: Diakitè, Ricci, Falletti, Favasuli

Espulsi:

FORMAZIONI INIZIALI:

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Falletti (c), Mantovani, Casasola, Favilli, Capuano, Diakitè, Labojko, Pyythia, Luperini, Corrado

Panchina: Vitali, Gabriel, Celli, Sorensen, Raimondo, Favasuli, Di Stefano, Travaglini, Lucchesi, Dionisi, Marginean

All. C. Lucarelli

BARI (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci, Maita (c), Maiello, Koutsoupias, Sibilli, Nasti, Morachioli

Panchina: Farroni, Matino, Benali, Bellomo, Achik, Faggi, Edjouma, Pucino, Akpa-Chukwu, Acampora, Aramu, Frabotta

All. M. Mignani

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Daniele Rutella di Enna. Assistenti: Salvatore Affatato della sezione di VFO e Alex Cavallina della sezione di Parma. Quarto ufficiale: Domenico Castellone della sezione di Napoli. VAR: Paolo Valeri (Roma2), coadiuvato dall’ AVAR Luca Zufferli (Udine).

Foto Ssc Bari