Viaggi, ad agosto +15% di passeggeri sui treni rispetto al 2022

Nel mese di agosto, oltre 35 milioni di viaggiatori hanno optato per i servizi ferroviari offerti da Trenitalia per le vacanze estive, registrando un notevole incremento del 15% rispetto all’agosto 2022, con Bari e Lecce tra le mete preferite al Sud. Si tratta di un dato positivo che supera i dati dell’estate 2019, l’ultima stagione pre-Covid. Questo conferma il costante trend positivo dei servizi di mobilità del Gruppo FS, guidato da Luigi Ferraris, già osservato nel 2022 e confermato nel primo semestre dell’anno attuale. Un fattore chiave che ha contribuito a stimolare la domanda di viaggi è stata, in particolare, l’offerta della “Summer experience” di Trenitalia.

Dai luoghi di mare alle cime montuose, passando per le città d’arte e i pittoreschi borghi, molte destinazioni turistiche sono state raggiunte dai viaggiatori utilizzando i servizi ferroviari di Trenitalia. Come previsto da Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia e capo del Polo Passeggeri di FS, durante la presentazione della nuova società FS – Treni Turistici Italiani, il turismo ha giocato un ruolo predominante negli ultimi mesi. “Siamo pronti ad accogliere 75 milioni di turisti sui nostri treni Trenitalia durante i mesi di luglio, agosto e settembre, tra treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali” – aveva dichiarato Corradi. Dei 35 milioni di viaggiatori di agosto, circa 9 milioni hanno scelto di viaggiare durante i fine settimana.

Questa “riscoperta” del treno come mezzo di viaggio ha coinvolto anche giovani e giovanissimi, con 3,5 milioni di ragazzi under 15 che hanno usufruito delle promozioni speciali per le famiglie sui treni Frecciarossa, Intercity e Regionali. Alla fine dell’estate, ci si aspetta che 13 milioni di viaggiatori di età inferiore ai 26 anni avranno optato per il treno per le loro vacanze. Per quanto riguarda le mete più popolari, tra le grandi città, Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna sono state le destinazioni con il maggior afflusso di viaggiatori. Nel Sud Italia, invece, le città pugliesi di Bari e Lecce si sono posizionate ai primi posti di questa speciale classifica di destinazioni ferroviarie preferite.