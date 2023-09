Bari vecchia ha incantato i turisti in estate: “Elegante e deliziosa”

Bari vecchia ha letteralmente incantato i turisti nel corso dell’estate. Si è meritata aggettivi quali “elegante”, “pulita” e “deliziosa”. E viste le ultime polemiche sul ‘caro turismo in Puglia’ c’è chi ricorda come sia anche “economico” mangiare tra i ristorantini o tra i panifici del quartiere. Ma questi sono solo alcuni dei modi che chi arriva in città sceglie per descrivere su Tripadvisor il centro storico della città di Bari.

È anche interessante vedere come tutti i visitatori, una volta visitato il borgo antico di Bari, sperano di ritornarci al più presto. Le recensioni sono per lo più tutte positive (almeno quelle relative al periodo estivo) e si fa fatica ad individuare chi a Bari vecchia non ha trascorso dei momenti piacevoli. Ma non sono solo le strade, il cibo e i profumi del borgo ad essere ammirate, ma fanno breccia nel cuore dei turisti anche i residenti della città vecchia. Nel quartiere antico poi alcuni turisti dicono di essersi sentiti “al sicuro”.

“Bari vecchia è storia – dice ad esempio Alessandro venuto in vacanza in Puglia con sua moglie – Ogni vicolo racconta la storia di una città fantastica come Bari. Il calore della gente è unico”. Piacevoli le parole anche di Angelo di Bergamo che si sofferma sulla sicurezza del quartiere: “La parte più vecchia di Bari, un dedalo di viuzze in cui perdersi ma nel quale non avere mai paura. In mezzo tutta la vita cittadina che scorre e tanti posti in cui mettere il naso per assaggiare i sapori locali”. E ancora un turista della provincia di Caserta scrive del borgo antico di come sia “Molto bello, pulito ed ordinato. Scorci caratteristici, da fotografare. Il contrasto cromatico tra il cielo e il materiale edile usato, rende le foto molto belle”.

Daniele di Torino si congratula con il lavoro svolto nel quartiere dall’amministrazione comunale a cui vuole porgere tramite il suo scritto la sua stima: “Il mio – precisa – non vuole essere un commento politico, ma la presenza di De Caro ha risollevato fortemente la città e la città vecchia”. Come già detto poi per alcuni la zona non è costosa. Ad esempio Luciano di Catanzaro racconta: “Città bella ed ospitale. Si mangia bene e non è costosa”. Alcuni turisti spiegano poi come per capire davvero la storia di Bari e della Puglia tutta è “obbligatorio addentrarsi nella parte vecchia della città, camminando sulle chianche bianche e nere, passando nelle vie strette, tra panni stesi, donne che vendono le orecchiette fatte in casa e, purtroppo, un po’ troppo di sporco. Questa è la vera Puglia, un connubio tra storia, arte e la quotidianità della vita di tutti i giorni”.