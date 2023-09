Scontro frontale fra tir e auto nel tarantino, un morto

Incidente mortale questa mattina sulla strada statale 7 Appia che da Taranto conduce a Massafra. A scontrarsi frontalmente sono stati un tir ed un'auto. La persona a bordo della vettura, una Opel Crossland, è morta sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. Solo lievi ferite e contusioni per l'autista del mezzo pesante. Sul posto anche i carabinieri di Massafra, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Un tratto della strada è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. L'Anas informa che i veicoli al momento vengono deviati in direzione Bari con proseguimento sulla statale 106, 106 Dir e statale 100. I veicoli diretti a Taranto devono effettuare una inversione di marcia e proseguire sulla statale 106 Dir e 106. Sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità