Sicurezza, anche in Puglia arriva il sistema “It-alert”

Anche in Puglia sarà testato il nuovo sistema It-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico con il quale sarà possibile informare la popolazione in caso di gravi emergenze o catastrofi. Lo ha annunciato la Regione. Il test, in Puglia, sarà effettuato a partire da giovedì 14 settembre, alle 12.

Il governo sta testando il sistema tramite l’invio di un messaggio sui dispositivi mobili delle persone che si trovano nell’area in cui è prevista quella che attualmente è solo una prova. Il messaggio di prova, con notifica sonora, sarà inviato a campione. Chi lo riceverà potrà compilare poi, in maniera del tutto anonima, un questionario. Il programma è in fase di sperimentazione ma, una volta operativo, vedrà delle integrazioni da parte del servizio nazionale della Protezione civile che aggiungerà anche modalità di informazione e comunicazione utili per informare i cittadini. Obiettivo: permettere l’adozione tempestiva di misure di autoprotezione in merito a specifiche tipologie di rischio e contesto.