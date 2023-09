Spazio Murat, in programma la mostra finale di SOUxBari

Dal 6 al 9 settembre è in programma a Spazio Murat (Bari) la mostra finale di presentazione dei lavori di SOUx Bari Spazio Murat. Dopo otto mesi di lavoro e 28 incontri con professionisti diversi la scuola di architettura per bambini e bambine saranno messi in mostra i lavori progettati dai piccoli e dalle piccole architette che hanno partecipato al corso. Attraverso questo percorso sviluppato tramite il gioco e l’interazione, il corso ha voluto stimolare nelle piccole e nei piccoli protagonisti uno spettro più ampio, comprensivo di tutte le individualità e le collettività. Il risultato sarà visibile in mostra tra collage, disegni, modellini, visioni. Un’esposizione ricca, vivace e allegra, per guardare il mondo come i bambini lo vorrebbero.

L'inaugurazione della mostra è fissata per mercoledì 6 settembre alle 18.30. La mostra si concluderà sabato 9 settembre.

Alla mostra saranno invitati tutti i docenti della SOUxBari dell’anno 2022/2023 per un evento di networking e nell'occasione ci sarà anche la presentazione della nuova edizione della scuola per l'anno che inizia con l'apertura delle iscrizioni. Tema del nuovo anno accademico è l'"Utopia" per far scoprire ai bambini e alle bambine che parteciperanno che “i sognatori” non sono solo coloro che dormono ad occhi aperti ma anche persone che effettivamente rendono reali i propri sogni".

"La storia ci insegna che sono proprio le utopie il motore che fa cambiare le menti delle persone o che fornisce una visione alternativa alla comune opinione. Utopia significa vedere oltre quello che esiste, guardare oltre la superficie delle cose - spiega Giusy Ottonelli, responsabile di Spazio Murat e co-fondatrice di Impact Hub Bari, società che lo gestisce -. Esploreremo quindi il tema in varie declinazioni, ogni lezione con un professionista diverso del mondo dell'architettura, del design, dell'arte per un anno accademico completo che va da Ottobre a Maggio, con un appuntamento settimanale di circa 3 ore".