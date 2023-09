Comprare casa a Bari è sempre più costoso: sfiorati i 2000 euro al mq

Non solo Milano: i prezzi nelle grandi città del Sud crescono a ritmi simili o superiori a quelli del capoluogo lombardo. Napoli si conferma nella top-10 delle città più care con 2.771 euro al metro quadro, mentre Bari sfiora i 2.000. Più economica Palermo. Sono le evidenze maggiori di un report di Immobiliare.it.

Milano si conferma nuovamente la città più cara d’Italia con 5.271 euro al metro quadro, al +3,3% rispetto a dodici mesi fa, mentre Roma fa registrare il -0,2% rispetto a un anno fa, fermandosi a 3.336 euro/mq. Guardando oltre le due principali metropoli italiane, vediamo come le grandi città del Meridione presentino tassi di crescita significativi dei prezzi, competitivi o addirittura superiori a quelli del capoluogo meneghino. Immobiliare.it Insights, business unit specializzata in analisi di mercato del portale immobiliare leader in Italia Immobiliare.it, ha redatto l’Osservatorio mensile sul mercato residenziale concentrandosi sulle città più popolose del Sud Italia: Napoli, Bari e Palermo.

Vendita di immobili: i trend di mercato

La città di Napoli si conferma la decima città più cara d’Italia per acquistare un immobile, con i suoi 2.771 euro al metro quadro di media, un dato in crescita del 3% rispetto a un anno fa. L’offerta di immobili in vendita, già negativa nell’anno (-8,5%), accelera la propria contrazione nell’ultimo mese: -24%, con la domanda che nello stesso periodo inverte una buona tendenza annuale, pari al +4,3%, chiudendo agosto al -15,7%. Bari presenta rincari più marcati di Napoli rispetto a 12 mesi fa, che arrivano a quota +4,4%. Il capoluogo pugliese continua così il suo cammino verso il prezzo medio di 2.000 euro al metro quadro, fermandosi oggi a 1.967 euro/mq. Su base annua gli indicatori di domanda e offerta vedono variazioni negative: -1,4% per lo stock di immobili in vendita sul mercato, -1,5% per la domanda. Entrambe queste contrazioni si accentuano ulteriormente nell’ultimo mese.

I quartieri

A Bari prevalgono i segni più su base annua, con l’eccezione di San Paolo, Stanic, quartiere più economico della città che sfiora i 1.500 euro al metro quadro; nell’area si registra una brusca frenata, pari al -7,2% rispetto a dodici mesi fa. Il quartiere più caro è invece Borgo Antico, Murat, Madonnella con 2.378 euro/mq. La sua crescita è la seconda più alta in città pari al +7,7% in un anno, mentre la crescita più importante nella città pugliese spetta a Fesca, San Girolamo, con il +10,5%, anche se il dato mensile è in netta controtendenza (-6,6%).

I trend delle locazioni

Bari è la città che ha mostrato la crescita più importante del gruppo su base annua, pari al +13,8%, con l’affitto medio al metro quadro che raggiunge quota 10,7 euro. Le altre evidenze di mercato non mostrano, al momento, segnali di raffreddamento: la domanda di immobili in locazione cresce di oltre 20 punti percentuali sia su base mensile che annua, mentre lo stock di immobili in attesa di locazione si riduce: -14,4 punti percentuali nell’anno.

Le locazioni nei quartieri

Il quartiere più caro della città di Bari resta Borgo Antico, Murat, Madonnella anche per gli affitti, con 11,7 euro/mq, con una crescita del 12% nell’anno. Curioso il caso di Fesca, San Girolamo: il quartiere che cresce di più per i prezzi di vendita è anche quello che decresce di più per gli affitti, con il -12,3% in un anno (invariato sul mese). La zona che vede i prezzi crescere di più è invece

quella di Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca, con il +22,3% rispetto a 12 mesi fa.